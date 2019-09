Demonstrationen

Senator in Haiti feuert Schüsse vor dem Parlament ab

24.09.2019, 10:46 Uhr | dpa

Ein haitianischer Senator hat am Montag bei einem Protest in der Nähe des Parlaments eine Waffe gezogen und Schüsse abgegeben. Mindestens zwei Personen wurden dabei verletzt. (Quelle: Reuters)

Vor dem Parlament Haitis sind Schüsse gefallen. Ein Senator sagt, er habe sich gegen Demonstranten wehren wollen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Mitten in der Regierungskrise ist es in Haiti erneut zu einem Gewaltausbruch gekommen. Ein Senator des Karibikstaates, Jean Marie Ralph Féthière, schoss Medienberichten zufolge am Montag vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince mit einer Handfeuerwaffe und verletzte zwei Menschen. Féthière gehört der Regierungspartei PHTK an. Die Opposition blockierte zusammen mit Demonstranten zum wiederholten Mal eine Abstimmung im Senat zur Bestätigung des kommissarischen Premierministers Fritz William Michel.

Staatspräsident Jovenel Moïse hatte Michel als Regierungschef nominiert, nachdem dessen Vorgänger Jean Michel Lapin ebenfalls nicht vom Parlament bestätigt worden war. Michel ist bereits der vierte Premierminister unter Moïse, der erst seit Februar 2017 Staatschef ist. Gegen seine Regierung fanden am Montag in Haiti erneut Demonstrationen mit Barrikaden aus brennenden Autoreifen statt.

Im Februar starben Dutzende Demonstranten

Im Februar waren bei Protesten gegen die Regierung Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Auch im Juni kam es zu schweren Krawallen. Die Demonstranten fordern Moïses Rücktritt. Sie werfen der Regierung vor, Geld aus dem Petrocaribe-Programm veruntreut zu haben, über das Haiti jahrelang Erdöllieferungen aus Venezuela zu günstigen Konditionen erhalten hatte. Wegen Treibstoffmangels hatten Demonstranten vergangene Woche zeitweise Port-au-Prince lahmgelegt.





Bei den Angeschossenen handelte es sich Medienberichten zufolge um einen Wachmann und einen Fotojournalisten. Letzterer wurde nach einem Bericht des "Miami Herald" im Gesicht getroffen, befand sich demnach aber nicht in Lebensgefahr. Féthière gab laut der US-Zeitung an, von einer Gruppe Unbekannter angegriffen worden zu sein.