Israel soll der Hamas ein Ultimatum gestellt haben. Die Huthi wollen auch Schiffe im Mittelmeer angreifen. Mehr Informationen im Newsblog.

15.58 Uhr: Israel schickt anders als die islamistische Hamas vorerst kein Team zu den indirekten Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln. Israel werde erst eine Delegation nach Ägypten entsenden, wenn die Hamas auf den Vorschlag für ein Abkommen geantwortet habe, berichtet der israelische Kan-Sender unter Berufung auf einen Regierungsvertreter. Ein Sprecher der israelischen Regierung kommentiert den Bericht auf Anfrage nicht.

Vertreter der Hamas waren am Samstag aus dem Golfemirat Katar in Ägyptens Hauptstadt gereist, wie Kreise am Flughafen bestätigten. Auch der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira berichtete über das Eintreffen der Hamas-Delegation.

Gegenstand der indirekten Verhandlungen, bei denen Ägypten, Katar und die USA vermitteln, ist ein Vorschlag, der die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie die Einstellung der Kampfhandlungen im Gazastreifen seitens Israels in mehreren Phasen vorsieht.

12.16 Uhr: Eine Delegation der Hamas ist nach Angaben der radikal-islamischen Organisation in Kairo zu Gesprächen mit Vermittlern im Konflikt mit Israel eingetroffen. Am Samstag stünden intensivierte Unterredungen über eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln an, sagt ein Hamas-Vertreter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hamas-Delegierten seien aus Katar nach Ägypten gereist. Beide Länder bemühen sich zusammen mit den USA um eine Folgevereinbarung für die kurze Feuerpause, die es im November gegeben hat.

Iran entsendet Kriegsschiff mit Raketen auf Langstreckenmission

12.01 Uhr: Die Marine der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hat ein mit Raketen ausgerüstetes Kriegsschiff auf eine Langstreckenmission entsendet. Wie der Rundfunk am Samstag berichtete, überquerte die "Schahid Mahdawi" erstmals auf den Weltmeeren den Äquator Richtung südlicher Hemisphäre. Wo sich das Schiff genau aufhält, war nicht bekannt.

11.42 Uhr: In den Gesprächen über eine Feuerpause im Gazastreifen reist heute eine Delegation der islamistischen Hamas in die ägyptische Hauptstadt Kairo. Die Hamas schreibt in einer Erklärung, die Führung der Palästinenserorganisation habe den kürzlich erhaltenen Vorschlag für eine Waffenruhe in einem "positiven Geist" geprüft. Israel setzte einem Medienbericht zufolge inzwischen eine Frist für die Gespräche über eine Feuerpause. US-Außenminister Antony Blinken machte Druck auf beide Seiten.

"Wir betonen den positiven Geist, mit dem die Hamas-Führung den kürzlich erhaltenen Waffenstillstandsvorschlag behandelt hat, und wir werden in demselben Geist nach Kairo reisen, um eine Einigung zu erzielen", teilt die Hamas in einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung mit.

Die US-Nachrichtenseite Axios berichtet, der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sei bereits am Freitagabend in Kairo eingetroffen. Die Vermittler USA, Ägypten und Katar warten seit Tagen auf eine Antwort der Hamas auf den jüngsten Vorschlag, die Kämpfe für 40 Tage einzustellen und im Gazastreifen festgehaltene israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene auszutauschen.

Hungersnot im Norden des Gazastreifens weitet sich aus

7.53 Uhr: Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) dringt angesichts der Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Im Norden des Küstengebiets herrsche eine regelrechte Hungersnot, die sich nach Süden ausbreite, erklärt WFP-Direktorin Cindy McCain.

Deshalb fordere das WFP eine Feuerpause und die Möglichkeit, ungehindert Hilfsgüter in die Region zu bringen. McCain äußert sich in Ausschnitten eines Interviews, das der US-Fernsehsender NBC am Sonntag ausstrahlen will. Ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge soll es am Samstag in Kairo neue Gespräche über eine Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der radikal-islamischen Hamas geben.

