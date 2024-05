Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD im Bundestag, sprach sich vor nicht allzu langer Zeit für ein "Einfrieren" des Krieges gegen die Ukraine aus. Wie lautet Ihre Einschätzung als Historiker zu diesem Ansinnen?

Um Russlands Position und unsere Möglichkeiten zu verstehen, gilt es die innere Entwicklung des Landes studieren. Seit 2022 hat sich das Regime in eine persönliche Diktatur Putins mit scharfen Repressionen und totalitären Anklängen entwickelt, es herrscht Mobilisierung und der Kreml hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. All dies deutet darauf hin, dass Putin sich auf einen langen Krieg vorbereitet und ihn auch zu führen bereit ist. Daran müssen wir unsere Politik ausrichten, nicht an unseren Illusionen über Russland – das wurde 16 Jahre unter Merkel versucht. Das Ergebnis sehen wir.

Warum halten Sozialdemokraten wie Rolf Mützenich oder auch Ralf Stegner an solchen Vorstellungen fest?

Ich denke, dass sie das friedenspolitische Projekt ihrer Generation, das mit der Friedensbewegung in den Achtzigerjahren gestartet ist, weiter verteidigen. Was nicht in dieses Schema passt, wird weitgehend ignoriert. Ich vermisse einen Lernprozess – beide sind doch in Kiew gewesen und haben die Lage dort gesehen.

"Geschichte sollte man zu erklären versuchen", schrieb Heinrich August Winkler, Mitunterzeichner des aktuellen Brandbriefs an den SPD-Vorstand, bereits 2016 im sozialdemokratischen "Vorwärts". "Verklären sollte man sie nicht."

Womit er auch recht hat. Wichtig ist die Akzeptanz der bitteren Realität, wie wir sie in unserem Brief einfordern. Putins Russland befindet sich gerade auf dem Weg zurück in Richtung Stalinismus, das sehen wir in den Repressionen, der Propaganda und der Kriegswirtschaft. Es sind noch nicht die Dimensionen des Stalinschen Terrors, aber es sind die sowjetischen Methoden, die Repressionen, die Verbrechen, die wir kennen. Das ist an sich schon dramatisch, doch insbesondere die Kriegswirtschaft in Russland zwingt uns dazu, selbst mehr Munition und Waffen herzustellen, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Denn dann stünden die Russen an der Nato-Grenze. Ein "Einfrieren" des Krieges – was zurzeit überhaupt nicht im russischen Interesse liegt – könnte übrigens weit herausfordernder sein, als es manche wahrhaben wollen.

Bitte erklären Sie.

Jede Art von Friedensverhandlungen müsste von umfänglichen Sicherheitsgarantien der Nato und vor allem der Europäer für die Ukraine begleitet werden. Alles andere wäre schwer vorstellbar, es würde scheitern wie Minsk, da Putin Verträge bricht. In letzter Konsequenz müsste der Westen eventuell bereit sein, Truppen in der Ukraine zu stationieren, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Ähnlich wie es seit den Fünfzigerjahren an der innerkoreanischen Grenze der Fall ist. Unter Umständen könnten wir als Garantiemacht also noch viel stärker in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen werden. Das sollten wir bedenken.