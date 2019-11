Ex-Model packt über angebliche Affäre mit Johnson aus

Gegenwind im Wahlkampf für Boris Johnson: Eine US-Geschäftsfrau und Ex-Model spricht in einem Interview über eine angebliche Affäre mit dem britischen Premier. Für Johnson findet sie keine freundlichen Worte.

Rund dreieinhalb Wochen vor der britischen Parlamentswahl hat die US-Geschäftsfrau Jennifer Arcuri Premier Boris Johnson wegen seines Umgangs mit ihrer Beziehung schwere und emotionale Vorwürfe gemacht. Das frühere Model sagte dem Fernsehsender ITV in einem Interview, das am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte, Johnson habe sie brüsk abgewiesen, nachdem sie versucht habe, ihn um Rat zu fragen, wie man mit dem Medieninteresse an ihrer angeblichen Affäre umgehen solle. "Und ich fühlte mich so angewidert und gedemütigt, als mir gesagt wurde, es gehe um größere Dinge, lass gut sein, er (Johnson) ist zu beschäftigt für dich."

