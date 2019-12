Prognose veröffentlicht

Boris Johnson liegt bei Wahl in Großbritannien klar vorn

12.12.2019, 22:53 Uhr | TiK, dpa , rtr , AFP

Mehr als drei Jahre nach dem Brexit-Referendum wählten die Briten wieder ein neues Parlament. Es ist bereits die dritte Wahl in weniger als fünf Jahren – ersten Prognosen zufolge könnte Boris Johnson gewinnen.

Die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson hat nach ersten Prognosen bei der Parlamentswahl eine Mehrheit von 86 Sitzen erlangt. Nach der Nachwahlbefragung vom Donnerstag können die Konservativen mit insgesamt 368 Sitzen der insgesamt 650 Sitze rechnen. Die oppositionelle Labour-Partei kam auf 191 Sitze und würde demnach 71 Sitze verlieren. Dies wäre eine krachende Niederlage für die Oppositionspartei.

Damit hätten die Konservativen im Unterhaus eine absolute Mehrheit. Johnson wird damit aller Voraussicht nach in die Lage versetzt, sein Versprechen umsetzen zu können, Großbritannien zum 31. Januar aus der EU zu führen. Ein belastbares Ergebnis wird allerdings erst für den frühen Freitagmorgen erwartet.

"Wahl wie die Abstimmung in den USA"

Die Wahllokale schlossen am Donnerstagabend um 23.00 Uhr MEZ. In London berichteten Wähler von ungewöhnlich langen Schlangen vor mehreren Wahllokalen. In Bermondsey and Old Southwark sagte ein 27-Jähriger: "Für viele ist es eben die Wahl unseres Lebens." Andere waren sehr besorgt: "Ich finde, man kann die Wahl zwischen Boris Johnson und Jeremy Corbyn mit der Abstimmung damals in den USA über Donald Trump und Hillary Clinton vergleichen: Beide sind Teufel", sagte ein Brite, der in der Nähe des Londoner Parlaments arbeitet.

Das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien kennt nur Direktmandate. Ins Parlament ziehen die Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ein – egal wie knapp ihr Sieg war. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen.