US-Politiker: Senioren würden ihr Leben für Wirtschaft riskieren

Donald Trump will die Corona-Krise schnell hinter sich lassen. Ein Parteifreund freut sich darüber – und legt nahe, dass viele Senioren dafür auch sterben würden.

Donald Trump hatte den Ton gesetzt: Ein lang anhaltender Stillstand der Wirtschaft würde letztlich zu mehr Toten führen als das Coronavirus, sagte der US-Präsident am Montagabend. Der republikanische Vizegouverneur Dan Patrick buchstabierte wenig später auf Fox News aus, was das bedeuten könnte. Er deutete an, dass er als Mensch, der bald 70 Jahre alt wird, bereit sei, sein Leben zu riskieren, um die amerikanische Wirtschaft zu retten – und dass es viele Senioren gäbe, die so denken.



"Niemand hat mich kontaktiert und gefragt: 'Sind Sie als Senior bereit, ihr Leben zu riskieren im Austausch dafür, Amerika so zu behalten, wie es alle lieben, für Ihre Kinder und Enkelkinder?' Wenn das der Tausch ist, dann bin ich auf jeden Fall dabei", sagte Patrick auf Fox News. "Und ich denke, dass es viele Großeltern gibt wie mich."

Tx Lt Gov Dan Patrick says grandparents would be willing to die to save the economy for their grandchildren pic.twitter.com/wC3Ngvtsbj