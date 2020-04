"Haben es wirklich vergeigt"

Trump erwägt, Zahlungen an WHO auszusetzen

08.04.2020, 03:34 Uhr | AFP, dpa, aj

US-Präsident Donald Trump: Der Präsident will der WHO den Geldhahn zudrehen. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)

US-Präsident Donald Trump hat scharfe Kritik am Umgang der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Coronavirus-Pandemie geübt. Nun will er ihr offenbar den Geldhahn zudrehen.

US-Präsident Donald Trump erhöht in der Coronavirus-Krise den Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Trump drohte bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus, Gelder für die WHO einzufrieren. "Ich sage nicht, dass wir es tun werden, wir werden es untersuchen und die Beendigung der Finanzierung prüfen", sagte Trump. Er revidierte damit eine nur wenige Minuten zuvor getroffene Aussage, wonach US-Gelder für die WHO auf Eis gelegt werden sollten – was nach einer bereits getroffenen Entscheidung klang.

Der US-Präsident wirft der WHO schwere Fehler in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des neuartigen Virus vor. Trump machte keine Angaben dazu, ab wann der Stopp der Zahlungen gelten soll.

Organisation ist "China-zentrisch"

"Die WHO hat es wirklich vergeigt", hatte der US-Präsident bereits einige Stunden vor seinem Briefing am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben. Die Organisation werde zwar größtenteils von den USA finanziert, sei aber "China-zentrisch". Trump ist allgemein ein scharfer Kritiker internationaler Organisationen.

Der US-Präsident warf der WHO vor, im Kampf gegen eine Ausbreitung des Virus eine "fehlerhafte Empfehlung" abgegeben zu haben. "Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen", twitterte Trump. Die USA hatten Ende Januar ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt. Die Pandemie hatte von der Volksrepublik aus ihren Ausgang genommen.