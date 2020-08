Verschlechterter Gesundheitszustand

Japans Ministerpräsident Abe will wohl zurücktreten

28.08.2020, 07:42 Uhr | AFP, rtr

Shinzo Abe: Japans Ministerpräsident will wohl zurücktreten. (Quelle: Kyodo News/imago images)

Schon länger wird über den Gesundheitszustand von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe spekuliert – keiner ist so lange wie er im Land im Amt. Nun will er zurücktreten.

Japans Regierungschef Shinzo Abe wird laut örtlichen Medienberichten bei einer Pressekonferenz am Freitag seinen Rücktritt verkünden. Hintergrund sei eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands, berichtete der Sender NHK.



In Japan gibt es seit Wochen Spekulationen über Abes Gesundheitszustand, die durch zwei Krankenhausbesuche des Ministerpräsidenten in jüngster Zeit noch befeuert wurden.

Abe ist so lange, wie kaum ein anderer Regierungschef, im Amt. Am vergangenen Montag waren es 2.799 Tage. Der 65-Jährige ist seit Dezember 2012 Ministerpräsident in Japan und ist Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei. Seine Amtszeit als Regierungschef würde im September 2021 enden.