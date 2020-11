Bekenntnis auf Instagram

Täter von Wien war als Terror-Sympathisant bekannt

Der erschossene Attentäter von Wien war wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft. Vor dem Terroranschlag tauchte ein Foto mit einem Bekenntnis zum IS auf.



Die österreichische Polizei hat den Terroristen identifiziert, der zu Füßen der Ruprechtskirche gestoppt und erschossen wurde. Es ist ein Islamist, den die Behörden kannten. Der 20 Jahre alte Mann war einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft. Das teilte Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) der Nachrichtenagentur APA am Dienstag mit. Der Mann mit Wurzeln in Nordmazedonien hat einen österreichischen Pass. Nach Informationen von Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter", war er 2018 festgehalten worden, als er zum Kämpfen nach Syrien reisen wollte.



Er sei daran gehindert worden und stattdessen am 25. April 2019 wegen Mitgliederschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, teilte Nehammer mit. Der Mann war bis in die Türkei in ein vermeintliches "Safe House" des IS gekommen, dort aber von der türkischen Polizei festgenommen worden. Er saß zunächst dort vier Monate in Haft, wurde dann nach Österreich überstellt und mit einem Mittäter verurteilt. Sein Anwalt sagte da: "Hätten die beiden vorher keine Moschee, sondern eine Kung-Fu-Schule besucht, wären sie Shaolinmönche geworden." Die Verteidiger erklärten, die Männer hätten den Idealen des IS abgeschworen. Offenbar zumindest in einem Fall ein Irrglaube.



Sein Mandant sei in die falsche Moschee geraten, hatte der Anwalt gesagt. Dabei hatte der späterer Terrorist sich in Österreich nicht benachteiligt gefühlt, sagte er im Prozess. Dort gab es Einblicke in das Denken des Mannes, der "Standard" berichtete davon. Er hatte 2018 zunehmend Ärger in der Schule, immer häufiger Streit mit der Mutter. Er habe weg gewollt von zu Hause." Und wieso zum IS? "Ich habe mir ein besseres Leben erwartet. Eine eigene Wohnung, eigenes Einkommen."

Der Mann musste ins Gefängnis, wurde am 5. Dezember 2019 "vorzeitig bedingt entlassen", sagte Innenminister Nehammer. Er galt als junger Erwachsener und fiel unter Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes.

Mutmaßlicher Täter posierte auf Instagram

Am Montag hatten ihn Polizeikugeln neun Minuten nach den ersten Schüssen gestoppt. Kurz zuvor entstand offenbar ein Video, das ihn und einen zweiten bewaffneten Mann zeigt. Zu diesem Mann und möglichen weiteren Mittätern gibt es von den Behörden bisher keine Informationen.



Unklar ist auch noch der Zusammenhang mit einem Foto, das Stunden vor Beginn des Terrors auf Instagram aufgetaucht war. Ein Mann posierte mit Sturmgewehr, mit Pistole und machetenartigem Messer: War das die Ankündigung für die Tat und eine Botschaft an Komplizen? Das ist eine der Fragen, der die Behörden nachgehen,

Bekenntnis zum IS: Stunden vor der Tat in Wien wurde auf Instagram ein Foto eines Mannes mit Sturmgewehr, Pistole und Machete gepostet. In Text erklärte der Instagram-Nutzer dem IS-Chef die Gefolgschaft.



Im Text dazu erklärte der Mann Gefolgschaft für den "Führer der Gläubigen", den IS-Chef Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Der Instagram-Account wurde bereits am Montagabend gelöscht. In einer archivierten Version ist zu sehen, dass er auf privat gestellt war, vier Postings abgesetzt und 52 Follower hatte. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung zeigt das Foto den Hauptverdächtigen.