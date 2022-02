"Großangelegter Krieg"

Hier greift Russland die Ukraine an

24.02.2022, 08:16 Uhr | NoS, t-online, dpa

Wladimir Putin hat einen Militäreinsatz in der Ukraine angeordnet, der in den frühen Morgenstunden begonnen hat. Explosionen und Raketenangriffe gibt es offenbar nicht nur im Dombass und den Separatistengebieten-

Der ukrainische Außenminister spricht von einem "großangelegten Krieg". Die Lage ist unübersichtlich – gleich aus mehreren Gebieten werden Angriffe gemeldet.

Es herrscht Krieg: Russland hat die Ukraine an mehreren Flanken angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat daher im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte er am Donnerstag in einer Videobotschaft mit. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Militäroperation gegen das Nachbarland angeordnet.

Angriffe in mehreren Gebieten



Russland greife die "militärische Infrastruktur" der Ukraine an, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft am Donnerstagmorgen, die auf Facebook veröffentlicht wurde. Der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge hat Russland Raketenangriffe auf militärische Ziele in der ganzen Ukraine begonnen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem "großangelegten Krieg gegen die Ukraine".





Newsblog zur Ukraine-Krise: Hier lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen



Die Lage blieb zunächst unübersichtlich. Ein Überblick:

► Die Staatsgrenze der Ukraine ist nach Darstellung der ukrainischen Grenztruppen aus Belarus und Russland heraus angegriffen worden. Russische Soldaten hätten Grenzposten und Patrouillen attackiert.

► Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew, der Millionenstadt Charkiw und Dnipro seien mit Raketen angegriffen worden, zitiert die Ukrainische Prawda auf ihrer Webseite einen Vertreter des Innenministeriums. Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew hörten eine Reihe von Explosionen.

► In der Stadt Donezk, die von den von Russland unterstützten Separatisten kontrolliert wird, war laut Augenzeugenberichten Artilleriefeuer zu hören.

► Prorussische Separatisten griffen auch eine Stadt in der Nähe von Luhansk an, die unter ukrainischer Kontrolle steht. Das berichteten Augenzeugen der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

► Die Separatisten haben nach dem russischen Einmarsch in der Ostukraine die Einnahme von zwei Kleinstädten gemeldet. Es handele sich dabei um Stanyzja Luhanska und um Schtschastja, teilten die Separatisten mit. Demnach sind Truppen über den Fluss Siwerskyj Donez vorgedrungen, der bisher die Frontlinie bildete.





► Russland griff der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auch vom Wasser aus an. Es gebe Landungsoperationen der Schwarzmeerflotte im Asowschen Meer und in Odessa.

► In der ukrainischen Stadt Mariupol waren ebenfalls Explosionen zu hören. Das berichten Reuters-Zeugen.

► Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Reporter vor Ort, dass auch in Lwiw im Westen des Landes die Sirenen heulen.

Auch der Westen hat sich bereits zum russischen Angriff geäußert: US-Präsident Joe Biden hat den "unprovozierten und ungerechtfertigten" russischen Angriff auf die Ukraine in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einem "dunklen Tag für Europa". Die Regierung ruft zudem Deutsche auf, die Ukraine "dringend" zu verlassen.