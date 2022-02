Verliert Putin Rückhalt?

China äußert sich ungewohnt kritisch über Russland

26.02.2022, 14:25 Uhr | dpa

Der russische Überfall auf die Ukraine löst weltweit Sorge um die Stabilität der internationalen Ordnung aus. Im UN-Sicherheitsrat ist Moskau isoliert, auch Peking findet deutliche Worte.

Nach seiner vorsichtigen Distanzierung von Russland im Sicherheitsrat hat sich China kritisch über den Krieg in der Ukraine geäußert. "China ist zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen der Lage in der Ukraine. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, den wir nicht sehen wollen", sagte UN-Botschafter Zhang Jun am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat.



"Wir glauben, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta allesamt gewahrt werden sollten." Man unterstütze Verhandlungen Russlands und der Ukraine bei der Lösung des Konflikts.

Zuvor hatte sich Peking bei der Abstimmung über eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution enthalten, statt zusammen mit seinem Partner Moskau ein Veto einzulegen. Westliche Diplomaten werteten dies als Erfolg bei ihrem Versuch, Russland diplomatisch zu isolieren und einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben.