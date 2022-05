Auf dem Programm in der Hauptstadt Sarajevo standen am Mittwoch Treffen mit Vertretern der bosnischen Regierung und der EU-MilitÀrmission Eufor Althea. Der Abspaltungskurs der bosnischen Serbenrepublik hatte zuletzt Spannungen verschÀrft, die auch durch Drohungen einer russischen Einflussnahme befeuert wurden.

Im April bestĂ€tigte das AuswĂ€rtige Amt in Berlin, dass eine erneute Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Mission in Bosnien-Herzegowina geprĂŒft werde. Die Mission Eufor Althea war 2004 ins Leben gerufen worden, um die Sicherheit in Bosnien und die Umsetzung des 1995 zur Beendung des Bosnien-Krieges geschlossenen Friedensvertrags von Dayton zu ĂŒberwachen. Seit November 2012 war Deutschland nicht mehr an Eufor beteiligt. Deutsche Soldaten waren zuvor in Bosnien bei den MilitĂ€rmissionen Ifor und Sfor dabei.