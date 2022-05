Protest gegen Regierungsbildung

O'Neill rief die anderen Parteien zur Kooperation auf, um eine Regierung zu bilden. Dem als Karfreitagsabkommen bekannten Friedensschluss von 1998 zufolge m├╝ssen sich die jeweils gr├Â├čten Parteien aus beiden konfessionellen Lagern in der ehemaligen B├╝rgerkriegsregion auf eine Zusammenarbeit in einer Einheitsregierung einigen. Die gr├Â├čte protestantisch-unionistische Partei DUP (Democratic Unionist Party) k├╝ndigte jedoch bereits an, einer Regierung aus Protest gegen den Brexit-Sonderstatus von Nordirland nicht beitreten zu wollen.

Nordirland-Minister Brandon Lewis k├╝ndigte Gespr├Ąch mit den Parteichefs in den kommenden Tagen an und rief die Parteien auf, "so bald wie m├Âglich eine Regierung zu bilden". Die Menschen in Nordirland h├Ątten eine stabile Regierung verdient.

Das Thema irische Einheit spielte im Wahlkampf aber nur eine untergeordnete Rolle. Sinn Fein konzentrierte sich stattdessen auf soziale Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und Gesundheit. O'Neill k├╝ndigte an, sie wolle sich auch als k├╝nftige Regierungschefin vorwiegend diesen Themen widmen. Gleichzeitig rief sie zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte ├╝ber die Einheit Irlands auf. "Lasst uns alle an einem gemeinsamen Plan arbeiten", so O'Neill.

Einheitsregierung k├Ânnte an DUP scheitern

Die DUP erh├Âhte unterdessen den Druck auf den britischen Premierminister, den Brexit-Vertrag zu brechen. "Boris Johnson hat jetzt die Wahl: entweder das Karfreitagsabkommen oder das Nordirland-Protokoll", sagte der fr├╝here DUP-Fraktionschef im britischen Parlament, Nigel Dodds, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Sollte Johnson das Protokoll nicht aufk├╝ndigen, werde sich seine Partei nicht an einer Einheitsregierung beteiligen, so Dodds weiter.

Das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrags sieht einen Sonderstatus f├╝r die Provinz vor, um Kontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland zu vermeiden. Daf├╝r m├╝ssen nun aber Waren kontrolliert werden, wenn sie von England, Schottland oder Wales nach Nordirland gebracht werden. Die DUP bef├╝rchtet, das k├Ânnte der erste Schritt zu einer Losl├Âsung Nordirlands von Gro├čbritannien sein.

Boris Johnson hatte die Vereinbarung mit Br├╝ssel gegen den Willen der DUP getroffen, inzwischen aber immer wieder damit gedroht, sie platzen zu lassen. Sollte das geschehen, w├Ąre mit einer deutlichen Reaktion aus Br├╝ssel zu rechnen.