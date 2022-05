Angeblich 250.000 Unterschriften f├╝r "Emma"-Brief

Mit dem offenen Brief in der Zeitschrift "Emma", den auch Martin Walser, Juli Zeh und Gerhard Polt unterschrieben haben, sei die Debatte ├╝ber das Pro und Kontra der Waffenlieferungen hierzulande voll entbrannt, so Schwarzer. "Unser offener Brief hat den Pfropfen aus der Flasche gehauen. Dadurch ist jetzt die Debatte einfach voll losgegangen und das ist gut. Denn ├╝ber so lebenswichtige Fragen muss man reden." Den Brief h├Ątten mittlerweile rund 250.000 Menschen unterschrieben. "Es gibt wenig in meinem Leben, was so viel Sinn gemacht hat wie das Initiieren dieses offenen Briefes."