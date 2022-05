Zuvor hatte Pr├Ąsident Gotabaya Rajapaksa am Dienstag auf Twitter zu einem Ende der Gewalt und von Racheakten gegen andere B├╝rger aufgerufen. Er schrieb, dass alle Bem├╝hungen gemacht w├╝rden, politische Stabilit├Ąt durch Konsens wiederherzustellen, damit so auch die Wirtschaftskrise bew├Ąltigt werden k├Ânne. Diese Krise hatte zu den andauernden Protesten gef├╝hrt.

Seit Montag gab es Gewalt auf der Stra├če, Zusammenst├Â├če zwischen Protestierenden f├╝r und gegen die Regierung mit mehr als 250 Verletzten und sieben Toten sowie Dutzende in Brand gesteckte H├Ąuser von Politikern der Partei des Pr├Ąsidenten. Gleichzeitig gilt derzeit eine Ausgangssperre, die zuletzt bis Donnerstag verl├Ąngert wurde, wie das B├╝ro des Pr├Ąsidenten am Dienstagabend mitteilte. Ausnahmen gebe es nur f├╝r Menschen in unverzichtbaren Berufen, etwa im Gesundheitssektor, in der Telekommunikation, in den Medien oder im Export, hie├č es. Truppen der Regierung und Polizisten patrouillieren die Stra├čen.