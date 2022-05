Seit mehr als 10 Jahren kĂ€mpft die russische Aktivistin Maria Aljochina fĂŒr Menschenrechte in ihrem Heimatland und ist dabei immer wieder mit der Justiz in Konflikt geraten. Nun hat das Mitglied der Punkband "Pussy Riot" nach Angaben ihres Anwalts trotz polizeilicher Überwachung Russland verlassen. Aljochina befinde sich nicht mehr auf russischem Staatsgebiet, hieß es Dienstagabend nach Angaben der Agentur Interfax.

Dem Bericht zufolge halte sich Aljochina inzwischen in Vilnius auf. Sie sei von einem Freund an die Grenze zu Belarus gefahren worden und habe dann nach etwa einer Woche Litauen erreicht. Ein gĂŒltiges Reisedokument sei fĂŒr sie ins Land geschmuggelt worden.

Der Ausgang ihres Fluchtplans sei laut Aljochina "unvorhersehbar" und ein "großes" Signal an die russischen Behörden gewesen. "Ich bin froh, dass ich es geschafft habe", wird sie in der "New York Times" zitiert. "Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ich getan habe", so Aljochina.