Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kiew (dpa) - Knapp zweieinhalb Monate nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist die strategische Niederlage Russlands nach Ansicht des ukrainischen PrÀsident Wolodymyr Selenskyj "offensichtlich".

Die Niederlage Moskaus sei "fĂŒr jeden auf der Welt offensichtlich und auch fĂŒr diejenigen, die immer noch mit ihnen (den Russen) kommunizieren", sagte Selenskyj in seiner tĂ€glichen Videobotschaft. Nur habe Russland nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen. "Sie sind Feiglinge und versuchen, diese Wahrheit hinter neuen Raketen-, Luft- und Artillerieangriffen zu verbergen."

Der ukrainische Staatschef kritisierte die jĂŒngsten russischen Angriffe, bei denen in Tschernihiw im Norden des Landes eine Schule getroffen worden war. "NatĂŒrlich ist der russische Staat in einem Zustand, in dem ihn jede Bildung nur behindert", sagte Selenskyj. Russische Kommandeure, die derartige Befehle zum Beschuss von Bildungseinrichtungen erteilten, seien "einfach krank - unheilbar".