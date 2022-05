Graz (dpa) - ├ľsterreichs Kanzler Karl Nehammer soll am Samstag auf einem au├čerordentlichen Bundesparteitag zum neuen Vorsitzenden der konservativen ├ľVP gew├Ąhlt werden. Der 49-J├Ąhrige ist der einzige Kandidat. Sein Vorg├Ąnger Sebastian Kurz kam im August 2021 auf eine Zustimmung von rund 99 Prozent.

Die ├ľVP ist inzwischen aber in einer schwierigen Lage. Gegen diverse ├ľVP-Spitzenpolitiker laufen Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts, die Umfragewerte der machtverw├Âhnten Partei sind stark gefallen, und wenige Tage vor dem Parteitreffen musste Nehammer nach dem R├╝cktritt von zwei Ministerinnen das Kabinett umbilden. Nehammer wolle der Partei eine "Mut-Injektion" verpassen, hie├č es zuletzt aus seinem Umfeld.

"Es geht auch darum, dass wir das Vertrauen zur├╝ck erarbeiten, das ein St├╝ck weit verloren gegangen ist", sagte der Kanzler der "Kleinen Zeitung". Unter den mehr als 1000 G├Ąsten des Parteitags in Graz sind etwa 600 Delegierte stimmberechtigt.

Nehammer darf nach ├ťberzeugung von Politik-Experten mit einem guten Wahlergebnis rechnen, da in dieser Situation jedes andere Abstimmungsverhalten die Partei und ihren Chef zus├Ątzlich in Bedr├Ąngnis bringen w├╝rde. Nehammer war auch international zuletzt wegen seines ├╝berraschenden Besuchs bei Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin in den Schlagzeilen. Das Treffen verlief ohne konkretes Ergebnis.