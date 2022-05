Gouverneurin Hochul, die nach der Tat nach Buffalo geflogen war, sagte, der T├Ąter sei ein Rechtsextremist, der einen "terroristischen Akt" begangen habe. Sie hoffe aufrichtig, dass er den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen werde. B├╝rgermeister Brown betonte, der junge Mann sei nicht aus Buffalo, sondern von au├čerhalb angereist.

Die Tat ereignete sich ab 14.30 Uhr Ortszeit. Auf dem Parkplatz des Supermarktes er├Âffnete der Tatverd├Ąchtige das Feuer auf mehrere Menschen und betrat dann den Laden, in dem er sich der Polizei sp├Ąter ergab. Nach Angaben von Polizeichef Joseph Gramaglia hatte er eine Kamera dabei und trug einen Helm. Nach ersten Erkenntnissen handelte der Sch├╝tze allein.

Bei dem Angriff im Westen des Bundesstaats New York handelt es sich um das schwerste Verbrechen eines Sch├╝tzen in den USA seit mehr als einem Jahr. Im Sommer 2019 hatte ein rassistisch motivierter T├Ąter in einem Supermarkt in El Paso (Texas) mehr als 20 Menschen get├Âtet.

Das schockierende Verbrechen traf Buffalo an einem warmen Fr├╝hlingstag, an dem die Menschen den Sonnenschein und Freizeitaktivit├Ąten wie Barbecues genossen h├Ątten, sagte B├╝rgermeister Brown. "Was als ein sch├Âner Tag in der Stadt Buffalo begann, hat sich in einen schrecklichen Tag verwandelt. Ein Tag, der jedem Mitglied unserer Gemeinschaft das Herz bricht."

Polizei: Tatort wie im "Horrorfilm"

Ein Polizist beschrieb den Tatort in der Zeitung "The Buffalo News": "Es ist, als w├╝rde man in einen Horrorfilm hineinlaufen, aber alles ist real". Die Zeitung zitierte auch einen Mitarbeiter des Supermarkts, der eigenen Angaben nach kurz vor dem Vorfall in den K├╝hlraum gegangen war. "Ich versteckte mich. Ich habe mich einfach versteckt. Ich wollte den Raum nicht verlassen", sagte er.

Im Supermarkt lief der mutma├čliche T├Ąter der Polizei zufolge die G├Ąnge ab und schoss seinen Opfern gezielt in den Kopf. Ein Wachmann habe auf den 18-J├Ąhrigen geschossen, doch die Kugeln seien in dessen schusssicherer Weste stecken geblieben. Der Wachmann wurde dann von ihm get├Âtet.

Rassismus von Rechtsradikalen wird in den USA von vielen Menschen nicht erst seit der "Black Lives Matter"-Bewegung als wachsendes und gef├Ąhrliches Problem wahrgenommen. Die Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League (ADL) schreibt, "White Supremacists" gingen davon aus, dass die Wei├čen Gefahr liefen auszusterben. Sie glaubten, dass fast alle Taten gerechtfertigt seien, die dazu beitr├╝gen, Wei├če zu "retten".

Zehntausende Tote durch Waffengewalt jedes Jahr

Immer wieder kommt es in den USA zu t├Âdlichen Vorf├Ąllen mit Schusswaffen, zu Schie├čereien oder zu Taten, in denen eine Person in Schulen, Superm├Ąrkten oder anderen ├Âffentlichen Einrichtungen das Feuer er├Âffnet. Mehr als 40.000 Menschen sterben in den Vereinigten Staaten j├Ąhrlich durch Schusswaffen - ein Vielfaches im Vergleich mit Deutschland oder anderen Industriestaaten.

Schuld daran ist neben teils sehr laxen Regeln f├╝r die Besorgung auch schwerer automatischer Gewehre ein florierender Schwarzmarkt, gegen den die Regierung in Washington bislang mit wenig Erfolg vorzugehen versucht. Nach einer j├╝ngsten Umfrage von YouGov im Auftrag der Zeitschrift "Economist" bef├╝rworten inzwischen 45 Prozent der Befragten in den USA strengere Waffengesetze, 14 Prozent sprechen sich hingegen f├╝r Lockerungen aus.