Libanesen w├Ąhlen in schwerer Krise Parlament

Beirut (dpa) - Die Libanesen haben inmitten der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise in der Geschichte ihres Landes ein neues Parlament gew├Ąhlt. Vor allem viele j├╝ngere W├Ąhler hofften am Sonntag angesichts der schwierigen Lage auf einen Sieg oppositioneller Kandidaten.

Fast vier Millionen Menschen waren aufgerufen, die 128 Mitglieder des Abgeordnetenhauses zu bestimmen. In Beirut kam es am Vormittag zu langen Staus auf den Stra├čen und Schlangen vor Wahllokalen. Erste vorl├Ąufige inoffizielle Ergebnisse k├Ânnte es am Sonntagabend geben.