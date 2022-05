Aktualisiert am 19.05.2022 - 15:43 Uhr

Aktualisiert am 19.05.2022 - 15:43 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kiew will keine "zweitklassige Behandlung" bei EU-Beitritt

Die bisher von "einigen EU-Hauptst├Ądten" betriebene Zweideutigkeit bei den EU-Perspektiven Kiews habe den russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin nur ermutigt, so Kuleba. Er bezog sich damit auf die am 24. Februar begonnene Invasion Russlands in die Ukraine.