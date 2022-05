Ein Richter aus dem US-Bundesstaat Louisiana ordnete an, dass die Regelung, die nach den PlĂ€nen der Regierung von PrĂ€sident Joe Biden am kommenden Montag hĂ€tte auslaufen sollen, zunĂ€chst in Kraft bleibt. Der Rechtsstreit ĂŒber die umstrittene Regelung ist damit noch nicht beigelegt: Das US-Justizministerium kĂŒndigte umgehend an, die Entscheidung des Richters anzufechten, und argumentierte, es sei angesichts der aktuellen Pandemie-Lage nicht mehr gerechtfertigt, die BeschrĂ€nkung aufrechtzuerhalten.