USA und Südkorea wollen Militärmanöver ausweiten

Aktualisiert am 21.05.2022 - 10:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un drohte in den vergangenen Wochen erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die USA und SĂŒdkorea wollen deshalb ihre militĂ€rische Zusammenarbeit ausbauen.

US-PrĂ€sident Joe Biden und SĂŒdkoreas Staatschef Yoon Suk Yeol seien sich einig, dahingehende GesprĂ€che zu beginnen, hieß es am Samstag in einer gemeinsamen ErklĂ€rung. Gleiches gelte auch fĂŒr die militĂ€rische Aus- und Fortbildung, hieß es nach einem bilateralen Treffen der beiden PrĂ€sidenten in Seoul.