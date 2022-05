Putins Berater: Russland bereit fĂŒr Verhandlungen

Russland ist nach Angaben eines Putin-Beraters zu einer Wiederaufnahme der GesprĂ€che mit Kiew bereit. Er sehe jedoch die Ukraine im Zugzwang, sagte Wladimir Medinski im belarussischen Staatsfernsehen. Medinski schloss auch ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj nicht aus. Doch dafĂŒr werde eine "ernsthafte Vorbereitung" benötigt, wie etwa ausgearbeitete Dokumente, die die PrĂ€sidenten dann unterschreiben könnten. Von ukrainischer Seite gab es zunĂ€chst keine Reaktion auf die Aussagen. Die Ukraine hatte die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges am Dienstag ausgesetzt.

UNHCR: Mehr als 100 Millionen Menschen vertrieben

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie andere tödliche Konflikte ist die Zahl der durch Gewalt vertriebenen Menschen weltweit erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen auf mehr als 100 Millionen angestiegen. Das teilte das UN-FlĂŒchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf mit. "Hundert Millionen ist eine krasse Zahl - ernĂŒchternd und alarmierend zugleich. Es ist ein Rekord, den es niemals hĂ€tte geben dĂŒrfen", sagte der UN-Hochkommissar fĂŒr FlĂŒchtlinge, Filippo Grandi.

Kiesewetter: Scholz spielt bei Waffenlieferungen auf Zeit

Der CDU-Politiker Kiesewetter hat den Regierungskurs bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine angeprangert. Er warf Kanzler Scholz (SPD) Zögerlichkeit und ein Spiel auf Zeit vor. Zuvor hatte bereits CDU-Chef Friedrich Merz die Regierung kritisiert. Kiesewetter sagte am Sonntagabend bei "Anne Will": "Die deutsche Industrie hat bereits am 28. Februar deutlich gemacht, dass sie sehr rasch um die 100 Leopard und um die 100 Marder ertĂŒchtigen könnte." Bis heute gebe es aber keinen Auftrag. Auf die Frage warum, sagte Kiesewetter: "Ich befĂŒrchte, dass der Bundeskanzler nicht will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Gewinnt in dem Sinne, dass die russischen Truppen aus dem Land getrieben werden."

Buschmann besorgt ĂŒber Kriegsgefangene von Mariupol

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich besorgt ĂŒber die Kriegsgefangenen von Mariupol geĂ€ußert. "Die massiven VerstĂ¶ĂŸe Russlands gegen das Völkerrecht sind völlig inakzeptabel - sie erfĂŒllen uns aber auch mit großer Sorge mit Blick auf die Bevölkerung der Ukraine und die nun in Gefangenschaft geratenen Soldaten", sagte der FDP-Politiker "Rheinischen Post".

Selenskyj: Gemeinsame Zollkontrolle mit Polen

Nach Angaben Selenskyjs will die Ukraine eine gemeinsame Zollkontrolle mit Polen einfĂŒhren - das sei "der Beginn unserer Integration in den gemeinsamen Zollraum der EuropĂ€ischen Union". Ukrainer erhielten in Polen "de facto und de jure die gleichen Chancen" wie polnische StaatsbĂŒrger. Selenskyj will analog dazu ein Gesetz in der Ukraine auf den Weg bringen.

