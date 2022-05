Im Krieg in der Ukraine ist offenbar ein Verwandter des stellvertretenden russischen Verteidigungsministers ums Leben gekommen. Wie die britische "Daily Mail" berichtete, töteten ukrainische StreitkrÀfte den Neffen der rechten Hand des russischen Verteidigungsministers Sergej Shoigu. Der Tod des 30-jÀhrigen Hauptmanns ist der erste Todesfall eines Verwandten im nahen Umfeld des Kremlchefs seit Beginn der Invasion.

Dem Bericht zufolge soll Adam Chamchojew, ein Kommandeur der FallschirmjĂ€ger, am Freitagabend in der Ukraine getötet worden sein. Es sei nicht bekannt, wo genau Chamchojew starb. Wenige Tage spĂ€ter habe in der sĂŒdrussischen Provinz Inguschetien seine Beisetzung stattgefunden.