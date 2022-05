Stockholm (dpa) - Nach dem t├╝rkischen Veto zum Start des Aufnahmeverfahrens von Schweden und Finnland in die Nato gehen die Gespr├Ąche zwischen den nordischen L├Ąndern und der T├╝rkei weiter.

"Es ist gut, dass wir diesen Dialog fortsetzen k├Ânnen, aber es wird sicher etwas Zeit brauchen", sagte die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson am Montag der Nachrichtenagentur TT. Nach dem "guten Gespr├Ąch", das sie am Wochenende mit dem t├╝rkischen Pr├Ąsidenten Recep Tayyip Erdogan gef├╝hrt habe, w├╝rden die bilateralen und trilateralen Gespr├Ąche in naher Zukunft fortgesetzt.