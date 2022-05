Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj ist vom "Time Magazine" zu einem der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2022 gekĂŒrt worden. "Mit PrĂ€sident Selenskyj haben die Menschen in der Ukraine ein Staatsoberhaupt, das ihrer Tapferkeit und ihrer WiderstandsfĂ€higkeit wĂŒrdig ist, wĂ€hrend BĂŒrger ĂŒber das ganze Land hinweg... fĂŒr ihr Zuhause und ihre Freiheit kĂ€mpfen", schreibt dazu US-PrĂ€sident Joe Biden. Im russischen Krieg gegen sein Land habe Selenskyj "seine Spuren in der Geschichte hinterlassen". Auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, schaffte es auf die bereits am Montag veröffentlichte Liste.