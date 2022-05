Derzeit sind in Nord- und Ostsee 1501 Windenergieanlagen mit knapp 7,8 GW in Betrieb, weit ├╝berwiegend in k├╝stenfernen Gebieten in der sogenannten ausschlie├člichen Wirtschaftszone (AWZ), die Deutschland in internationalen Gew├Ąssern exklusiv nutzen darf.

Der Ostseerat - Mitglieder und Ziele

Das Treffen des Ostseerats war die erste formelle Ministersitzung seit 2014, als Russland die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim annektiert hatte. Dem 1992 gegr├╝ndeten Forum geh├Âren neben Deutschland und Norwegen auch D├Ąnemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Island und die EU an. Die Mitgliedschaft Russlands wurde Anfang M├Ąrz ausgesetzt. Daraufhin erkl├Ąrte Moskau vergangene Woche seinen Austritt. Bis zum Angriff auf die Ukraine war der Rat eine der Runden, in denen konkrete Zusammenarbeit bei Fachthemen mit Moskau m├Âglich war.

Nato-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland

Baerbock zeigte sich zuversichtlich, dass Schweden und Finnland trotz der aktuellen Blockade durch die T├╝rkei bald in die Nato aufgenommen werden k├Ânnen. "Wir werden Finnland und Schweden in unserer Allianz willkommen hei├čen", sagte sie. Auch Norwegens Au├čenministerin Huitfeldt zeigte sich optimistisch, dass die Bedenken der t├╝rkischen Regierung ausger├Ąumt werden k├Ânnen. "Es ist sehr wichtig f├╝r Norwegen, Schweden und Finnland in die Nato zu lassen. Und ich denke, dass diese Frage gel├Âst werden kann", sagte sie.

Deutschlands Rolle im Ukraine-Konflikt

Huitfeldt lobte Deutschland daf├╝r, eine F├╝hrungsrolle in der Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine ├╝bernommen zu haben. Es handle sich um einen Wendepunkt in der Position des Landes innerhalb der Nato. Der litauische Au├čenminister Landsbergis warb angesichts der Kritik, Deutschland handele zu z├Âgerlich, um Geduld. Wenn man in Betracht ziehe, wo Deutschland vor dem Krieg gestanden habe und wo es jetzt stehe, sei das nicht einfach gewesen. Er f├╝gte hinzu: "Was wir in diesen Monaten getan haben, wird in Erinnerung bleiben. Nicht nur im n├Ąchsten Jahr, sondern auch in den kommenden Jahrzehnten."

Nachhaltige Produktion von Batteriematerialien f├╝r E-Autos

Am Nachmittag besuchte Baerbock ein Unternehmen, das sich auf die Produktion nachhaltiger Batteriematerialien spezialisiert hat. Die Firma hat laut Bundesregierung eine Reihe synthetischer Graphitprodukte mit hoher Leistung und bis zu 90 Prozent geringeren CO2-Emissionen als die heutigen Standardmaterialien entwickelt. Das Unternehmen plant, mit etwa 100 Mitarbeitern Graphit f├╝r mehr als 20 000 Elektrofahrzeuge im Jahr zu produzieren.

Munitionsaltlasten in der Ostsee