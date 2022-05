Bereits in der Nacht zuvor war es zu einem weiteren Schiffsungl├╝ck vor Tunesien gekommen, als ein ├╝berf├╝lltes Holzboot mit 110 Menschen kenterte, wie die deutsche Rettungsorganisation Resqship mitteilte. Deren Segelboot "Nadir" habe zusammen mit dem Segelboot "Astral" der spanischen Hilfsorganisation Open Arms die ins Wasser gest├╝rzten Menschen an Bord oder auf Rettungsinseln bef├Ârdern k├Ânnen.

Als sich am Morgen Boote der tunesischen K├╝stenwache n├Ąherten, sei bei den Schiffbr├╝chigen Panik ausgebrochen, weil sie nicht wieder zur├╝ck nach Tunesien gebracht werden wollten, hie├č es in einer Mitteilung von Resqship. Die Menschen sprangen teilweise von den Rettungsinseln ins Wasser. Die K├╝stenwache ordnete daraufhin an, dass die Segelboote alle Menschen aufnehmen. Die "Astral" machte sich mit den ├ťberlebenden auf in Richtung der italienischen Insel Lampedusa, wo sie auf die Erlaubnis hoffte, anlegen zu k├Ânnen.