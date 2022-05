Madrid (dpa) - Spanien hat einen wichtigen Schritt zur VerschĂ€rfung des Sexualstrafrechts getan. Das Parlament in Madrid billigte am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit einen Gesetzentwurf der linken Regierung, nach dem alle beteiligten Personen kĂŒnftig sexuellen Handlungen ausdrĂŒcklich zustimmen mĂŒssen.

Mit ihrem Vorstoß reagierte die linke Regierung auf mehrere Aufsehen erregende FĂ€lle von Gruppenvergewaltigungen, bei denen die TĂ€ter in den vergangenen Jahren mit milden Strafen davongekommen waren. Große Empörung hatte vor allem ein Fall von Juli 2016 ausgelöst. Eine Gruppe von fĂŒnf jungen MĂ€nnern zerrte damals wĂ€hrend der San-FermĂ­n-Feiern in Pamplona eine junge Frau in einen Hauseingang. Sie vergewaltigten ihr Opfer mehrfach und filmten das Ganze. Das zustĂ€ndige Gericht sah den Tatbestand der Vergewaltigung als nicht gegeben an, weil es, wie es im Urteil von 2018 hieß, "weder SchlĂ€ge noch Drohungen" gegeben habe und das Opfer passiv geblieben sei. Das Urteil löste Proteste im ganzen Land aus.