Weil er ĂŒber mehrere Jahrzehnte fast 50 Patientinnen sexuell missbraucht hat, muss ein pensionierter Hausarzt in Großbritannien fĂŒr zwölf Jahre in Haft. Ein Gericht in Glasgow verurteilte den 72-JĂ€hrigen am Mittwoch in insgesamt 54 FĂ€llen. "Sie haben diese Verbrechen gegen Ihre Patientinnen hartnĂ€ckig ĂŒber 34 Jahre verĂŒbt", sagte Richter Iain Armstrong. "Sie haben das Vertrauen in die Medizin untergraben, in dem Sie das Vertrauen zerstörten, das diese Frauen hatten."