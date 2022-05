Washington (dpa) - Die US-Regierung will keine Raketensysteme an die Ukraine liefern, die eine Reichweite bis nach Russland haben.

Man werde keine Raketensysteme in die Ukraine schicken, die russisches Territorium treffen k├Ânnten, sagte US-Pr├Ąsident Joe Biden am Montag in Washington auf eine entsprechende Frage von Reportern.