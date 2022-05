EU will Ukraine mit weiterer Milliardenhilfe st├╝tzen

Die Europ├Ąische Union will der Ukraine im Laufe des Jahres weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zur Verf├╝gung stellen. Das geht aus einer Erkl├Ąrung der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hervor, die in der Nacht zum Dienstag ver├Âffentlicht wurde. Mit dem Geld soll die Ukraine laufende Kosten etwa f├╝r Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenh├Ąusern decken k├Ânnen. Unklar war zun├Ąchst noch, wie viel Geld als Zuschuss und wie viel als Kredit ausgezahlt werden soll. W├Ârtlich hei├čt es in der Erkl├Ąrung: "Die Europ├Ąische Union ist bereit, der Ukraine im Jahr 2022 neue au├čerordentliche Makrofinanzhilfe von bis zu neun Milliarden Euro zu gew├Ąhren." Aus dem Text geht hervor, dass die EU mit Partnern der f├╝hrenden demokratischen Industrienationen (G7) die ukrainische Regierung weiterhin darin unterst├╝tze, nicht pleite zu gehen.