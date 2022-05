Krieg in der Ukraine Verteidigung ohne Vorbehalt? DĂ€nen stimmen ĂŒber mehr EU ab Von dpa 31.05.2022 - 08:12 Uhr Lesedauer: 3 Min. Eine Partei wirbt fĂŒr die Abschaffung des dĂ€nischen EU-Verteidigungsvorbehalts. Im Hintergrund ist Schloss Christiansborg zu sehen, in dem das dĂ€nische Parlament sitzt. (Quelle: Steffen Trumpf/dpa./dpa)

Kopenhagen (dpa) - In Sachen EU gelten die DÀnen als Neinsager. Dem Vertrag von Maastricht stimmten sie erst im zweiten Anlauf zu, als ihnen mehrere Ausnahmen eingerÀumt wurden - weshalb die Skandinavier etwa bis heute in Kronen zahlen und nicht in Euro.

Wenn es seitdem in Volksabstimmungen um die Abschaffung der Vorbehalte ging, erklang aus DĂ€nemark jedes Mal ein "Nej". Vielen Politikern sind die Sonderregeln aber ein Dorn im Auge. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine sieht Regierungschefin Mette Frederiksen eine historische Chance, eine der Ausnahmen loszuwerden: Am Mittwoch stimmen die DĂ€nen ĂŒber die Teilnahme an der EU-Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit ab.

Bislang steht die nordische Nation in dieser außen vor. DĂ€nemark kann sich deshalb zwar an zivilen, nicht aber an militĂ€rischen Missionen der EU beteiligen und nimmt nicht an der gemeinsamen Entwicklung von Waffensystemen teil. Das Land ist zum Beispiel nicht bei der Kooperationsplattform Pesco dabei, ĂŒber die gemeinsame MilitĂ€rprojekte von EU-Staaten organisiert werden. Doch ob die DĂ€nen sich deshalb nun fĂŒr mehr EU entscheiden, ist alles andere als sicher.

Furcht vor SouverÀnitÀts-Verlust

"Was die dĂ€nische EU-Skepsis in allen Bereichen der Zusammenarbeit kennzeichnet, ist die Angst, SouverĂ€nitĂ€t abzugeben", sagt Christine Nissen, Forscherin am DĂ€nischen Institut fĂŒr Internationale Studien. Zwar schĂ€tzen die DĂ€nen den EU-Binnenmarkt, fĂŒrchten aber stets, politische Selbstbestimmung zu verlieren. Diese Angst machen sich die Parteien zunutze, die fĂŒr ein Nein bei der Volksabstimmung und damit gegen die Abschaffung des Verteidigungsvorbehalts werben. Auch die Boulevardzeitung "Ekstra Bladet" hat Stellung bezogen. "Stimmen wir nur ab, weil Krieg ist?", fragt sie auf großen Plakaten in der Stadt.