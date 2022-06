Deutschland will vier Mehrfachraketenwerfer aus Best├Ąnden der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen ├╝bernehmen w├╝rden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen. Geplant sei, die schweren Waffen, die Ziele in gro├čer Entfernung treffen k├Ânnen, bis Ende des Monats zu liefern. Dabei soll es sich um den Raketenwerfer MARS II handeln.