Plan der EU war es eigentlich gewesen, das Beschlussverfahren f├╝r das sechste Sanktionspaket heute endlich auf den Weg zu bringen. Zuvor war in der Nacht zum Dienstag nach wochenlangem Streit bei einem Gipfeltreffen eine Einigung im Streit ├╝ber das ebenfalls geplante ├ľl-Embargo erzielt worden. Ungarn setzte dabei durch, das ├ľllieferungen per Pipeline zun├Ąchst von dem Einfuhrstopp ausgenommen werden.

Beim EU-Gipfel am Montag und Dienstag waren die geplanten Sanktionen gegen Kirill nach Angaben von Diplomaten nicht thematisiert worden. Orban hatte allerdings bereits Anfang Mai in einem Rundfunk-Interview seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht. "Ungarn wird seine Zustimmung nicht dazu geben, dass man mit Kirchenf├╝hrern auf eine solche Weise umgeht", sagte er damals. "Aus prinzipiellen Gr├╝nden ist das eine noch wichtigere Angelegenheit als das ├ľl-Embargo."

Wie der Streit gel├Âst werden k├Ânnte, war am Mittwochabend zun├Ąchst unklar. Nach Angaben von Diplomaten k├Ânnte es an diesem Donnerstag am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg weitere Gespr├Ąche und einen neuen Einigungsversuch geben.