Ukraine: "Gestohlenes" Getreide geht in die Türkei

Botschaft beschuldigt Russland Ukraine: "Gestohlenes" Getreide geht in die T├╝rkei Ein M├Ąhdrescher in einem Feld in der Ukraine (Archivbild): Die Botschaft in Ankara beschuldigt Russland, Getreide zu stehlen.

Nach Angaben des ukrainischen Botschafters in Ankara exportiert Russland Getreide aus der Ukraine vor allem in die T├╝rkei. Pr├Ąsident Erdogan versucht sich als Vermittler im Krieg, ist aber auch von Russland abh├Ąngig.

Der ukrainische Botschafter in Ankara hat Russland beschuldigt, ukrainisches Getreide zu "stehlen" und insbesondere in die T├╝rkei zu exportieren. "Russland stiehlt schamlos Getreide aus der Ukraine und exportiert es von der Krim ins Ausland, insbesondere in die T├╝rkei", hie├č es auf dem Twitterkonto der Botschaft. Botschafter Wasyl Bodnar teilte den Beitrag, in dem es weiter hie├č: "Wir haben die T├╝rkei um Hilfe gebeten, um das Problem zu l├Âsen."

Das Nato-Mitglied T├╝rkei versucht in dem Krieg eine neutrale Position einzunehmen. Auf der einen Seite hat Ankara Kampfdrohnen an die Ukraine geliefert und versucht, in dem Konflikt als Vermittler aufzutreten. Auf der anderen Seite hat die T├╝rkei aber davon abgesehen, Sanktionen gegen Russland zu verh├Ąngen, von dem das Land in Bezug auf Getreide und Energielieferungen abh├Ąngig ist.

T├╝rkei bietet Sicherung von Seerouten an

Auf Ersuchen der UNO hat die T├╝rkei zudem angeboten, bei der Sicherung von Seehandelsrouten zu helfen, ├╝ber die ukrainisches Getreide exportiert werden k├Ânnte. Der russische Au├čenminister Sergej Lawrow soll am Mittwoch in die T├╝rkei kommen, um die Angelegenheit zu besprechen.

Vor dem Einmarsch Russlands am 24. Februar war die Ukraine ein wichtiger Exporteur von Getreide und Sonnenblumen├Âl. Kiew exportierte jeden Monat zw├Âlf Prozent des weltweiten Weizens, 15 Prozent des Maises und 50 Prozent des Sonnenblumen├Âls.