Auch die Bundesminister Marco Buschmann, Volker Wissing (beide FDP) und Faeser ├Ąu├čerten sich zuletzt kritisch. Justizminister Buschmann twitterte, er sei politisch und rechtlich "sehr skeptisch". "Eine generelle fl├Ąchendeckende ├ťberwachungsma├čnahme privater Korrespondenz gerade auch im digitalen Raum lehnt mein Haus ab." Im Bundestag sagte er: "Chatkontrollen haben im Rechtsstaat nichts verloren." Digitalminister Wissing lie├č mitteilen, einige der Vorschl├Ąge beunruhigten ihn, "weil sie einen Eingriff in den gesch├╝tzten Raum der Vertraulichkeit der Kommunikation darstellen k├Ânnten".

Nachdem sie den Vorschlag zun├Ąchst grunds├Ątzlich begr├╝├čt hatte, schwenkte auch Faeser um. Am Freitag sagte sie: "Da geht es um verschl├╝sselte Kommunikation. Das w├Ąre so, als wenn man in jeden Brief, in jeden Briefkasten gucken m├Âchte. Das m├Âchte niemand."

Unternehmen in der Pflicht

Johansson verteidigt dagegen den Entwurf und betont, dieser schreibe keinerlei Technologie vor. Vielmehr lege der Text, ├╝ber den EU-Staaten und Europaparlament nun verhandeln m├╝ssen, ein bestimmtes Prozedere fest. Demnach m├╝ssen alle Unternehmen zun├Ąchst analysieren, wie gro├č das Risiko ist, dass auf ihren Seiten Kinderpornografie geteilt wird. Gegebenenfalls m├╝ssten die Seiten Gegenma├čnahmen treffen. Damit mache man es den Straft├Ątern und P├Ądophilen schon viel schwerer, sagte Johansson. Falls dies nicht ausreiche, k├Ânne von einem Gericht oder einer anderen unabh├Ąngigen Beh├Ârde eine sogenannte "detection order" zum Scannen der Inhalte angeordnet werden.

Johansson verweist auf weitere Vorkehrungen zum Schutz der Privatsph├Ąre etwa bei der Suche nach Grooming-F├Ąllen. Beim Grooming nehmen Erwachsene mit einer Missbrauchsabsicht Kontakt mit Minderj├Ąhrigen auf. Da die entsprechende Technologie noch nicht so pr├Ązise sei wie die zum Entdecken bereits bekannter Darstellungen, m├╝ssten Treffer immer von Menschen ├╝berpr├╝ft werden, bevor die tats├Ąchlichen F├Ąlle dann an die Strafverfolgungsbeh├Ârden weitergeleitet werden, erl├Ąuterte Johansson. Dies solle an einer neu zu schaffenden EU-Beh├Ârde geschehen.

Technische Details unklar

Welche Software all das leisten soll, l├Ąsst sie offen. "Wir wissen nicht, welche Art von Technologie entwickelt werden wird", sagte sie der dpa. Sie werde nicht in die Falle tappen, eine bestimmte Technologie ins Gesetz zu schreiben, die wom├Âglich schon ├╝berholt sei, wenn die Regeln in Kraft treten. Die Entscheidung dar├╝ber, ob eine bestimmte Technologie im Verh├Ąltnis dazu, wie sehr sie in die Privatsph├Ąre der Menschen eingreift, ausreichend effektiv sei, m├╝sse immer die zust├Ąndige Beh├Ârde treffen. Da sich die Technologie schnell entwickle, k├Ânne sich diese Abw├Ągung im Laufe der Zeit ├Ąndern.