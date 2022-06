Selenskyj: "Schlacht von Sjewjerodonezk entscheidend"

"Was das Industriegebiet (von Sjewjerodonezk) anbelangt: Dort halten sich unsere Verteidiger. Aber die K├Ąmpfe gehen nicht nur in der Industriezone weiter ÔÇô die K├Ąmpfe finden eben in der Stadt statt", betonte Hajdaj. Die Lage im Industriegebiet sei jedoch nicht wie in der Stadt Mariupol, wo die K├Ąmpfe direkt im Azowstal-Werk stattgefunden hatten.

Der Gouverneur hatte bereits am Montag einger├Ąumt, dass sich die ukrainischen Truppen in das Industriegebiet zur├╝ckgezogen haben. "Stand heute besteht keine Gefahr der Einkesselung. Es ist eine schwierige Lage, die aber komplett unter Kontrolle unserer Verteidiger ist", meinte Hajdaj am Mittwoch. "Zum heutigen Tag sind leider ├╝ber 90 Prozent des Luhansker Gebiets von Russland besetzt."

Erinnerungen an Fu├čball-EM

Pr├Ąsident Selenskyj erinnerte daran, dass genau vor zehn Jahren, am 8. Juni 2012, die Fu├čball-Europameisterschaft in der Ukraine und in Polen er├Âffnet worden war. "Die Spiele fanden in verschiedenen St├Ądten unserer beiden L├Ąnder statt, darunter in Donezk in der Donbass-Arena", sagte der Pr├Ąsident. Das sei nur zehn Jahre her. "Aber man hat den Eindruck, als ob das in einer anderen Welt war."