Washington (dpa) - Gut zwei Wochen nach einem Massaker an einer Grundschule in Texas hat das US-Repr├Ąsentantenhaus f├╝r die Anhebung der Altersgrenze zum Kauf von Sturmgewehren von 18 auf 21 Jahre gestimmt.

Die Gesetzesvorlage wurde am Mittwoch (Ortszeit) mit der Mehrheit der Demokraten beschlossen, hat jedoch nur geringe Chancen, geltendes Recht zu werden. Dazu m├╝sste auch der Senat zustimmen, was als sehr unwahrscheinlich gilt. In der Parlamentskammer sind die Demokraten auf die Unterst├╝tzung einiger Republikaner angewiesen.

Massaker an Grundschule in Uvalde

Ausl├Âser der j├╝ngsten Bem├╝hungen, das eher laxe US-Waffenrecht etwas zu versch├Ąrfen, war unter anderem das Massaker in der texanischen Kleinstadt Uvalde, bei dem ein 18-J├Ąhriger mit einem Sturmgewehr in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschoss.

Das Waffenrecht in den USA wird zum Teil von den Bundesstaaten bestimmt. Vielerorts k├Ânnen Sturmgewehre - etwa vom Typ AR-15 wie es der Sch├╝tze in Uvalde eingesetzt hatte - schon ab 18 Jahren ohne viel Aufwand gekauft werden. In einem Restaurant Alkohol Trinken hingegen darf man in den USA landesweit erst ab 21 Jahren.