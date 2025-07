Die Trump-Regierung gerät wegen ihres Kurswechsels im von Verschwörungstheorien umrankten Fall um den toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Defensive. Einige Anhänger des US-Präsidenten, denen dieser Aufklärung versprochen hatte, kritisieren Justizministerium und Bundespolizei FBI dafür, die unter Verschluss gehaltenen Akten anders als versprochen nicht öffentlich zugänglich zu machen. Auch in Medien des gesamten politischen Spektrums sowie den Late-Night-Talkshows sorgt der Umgang mit Epstein für Argwohn.

Die Verhaftung Epsteins, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, sorgte in den USA und weltweit für Aufsehen. 2019 beging er mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft löste Epsteins Tod wilde Spekulationen aus, weil der Finanzier beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Präsidenten und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos der beiden belegen.