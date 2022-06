Das hat der unabhÀngige Expertenrat (SAGO) in Genf empfohlen, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Oktober 2021 ins Leben rief. Mitglied ist auch der Berliner Virenforscher Christian Drosten .

In Wuhan in China, wo Ende 2019 die ersten Sars-CoV-2-FĂ€lle auftauchten, wird an Coronaviren geforscht. Zu den nötigen Untersuchungen gehöre eine "Bewertung potenzieller Szenarien, in denen ein Versagen der Biosicherheitsverfahren zu einer möglichen laborbedingten Infektion mit dem untersuchten Erreger gefĂŒhrt hat", heißt es in dem Bericht. Die Empfehlung sage nichts darĂŒber aus, wie wahrscheinlich die Labor-These sei, betonte die Ratsvorsitzende Marietjie Venter. Auch um sie zu widerlegen, seien Untersuchungen aber nötig. Die wahrscheinlichste These sei weiter, dass das Virus von einem Tier ĂŒber einen Zwischenwirt auf Menschen ĂŒbersprang.