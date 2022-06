Rheinmetall kann erste Marder-Schützenpanzer liefern

Mehrere von der Bundeswehr ausgemusterte und modernisierte Marder-Sch├╝tzenpanzer des Herstellers Rheinmetall sind nach Angaben des R├╝stungskonzerns nun einsatzbereit und k├Ânnten sofort an die Ukraine ausgeliefert werden. "Wir sind dabei, 100 Marder Sch├╝tzenpanzer instandzusetzen, erste Fahrzeuge sind bereits so weit", sagte der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, der "Bild am Sonntag".

"Marder wurde immer wieder modernisiert"

Papperger beschrieb den Marder als leistungsf├Ąhiges Kampffahrzeug, der auch von der Bundeswehr noch eingesetzt werde ÔÇô zum Beispiel in Litauen . "Wir haben den Marder ├╝ber Jahre hinweg auch immer wieder modernisiert", sagte Papperger. Dabei stehe die Sicherheit der Soldaten im Vordergrund ÔÇô sie m├╝ssten sich auf das Fahrzeug verlassen k├Ânnen, gerade in kritischen Situationen. "Insbesondere pr├╝fen wir alle Komponenten, die notwendig sind, damit der Marder verl├Ąsslich fahren und schie├čen kann", sagte der Rheinmetall-Chef.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach milit├Ąrischer Ausr├╝stung will Rheinmetall die Kapazit├Ąten erh├Âhen. "Wir rechnen mit deutlich steigenden Ums├Ątzen in der Gr├Â├čenordnung von bis zu 20 Prozent im Jahr und sind nun dabei, unsere Kapazit├Ąten hochzufahren", erkl├Ąrte Papperger. "Wir werden an manchen Standorten in Mehrschichtbetrieb gehen."