Das Wahlsystem k├Ânnte Macron helfen

Hochrechnungen sahen das Links-B├╝ndnis am Abend mit 25,6 bis 26,1 Prozent leicht vor dem Mitte-Lager des Pr├Ąsidenten mit 25,2 bis 25,6 Prozent. Zum Verh├Ąngnis des Linksb├╝ndnisses wird aber das komplizierte Wahlsystem, das zu teils gravierenden Unterschieden zwischen prozentualem Stimmanteil und der Sitzverteilung f├╝hrt. Dabei z├Ąhlen am Ende nur die Stimmen f├╝r den Gewinner im jeweiligen Wahlkreis. Umfrageinstitute sehen Macrons Mitte-B├╝ndnis als besser platziert, Stimmen von in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten abzufangen. Deshalb kann Macron in der zweiten Runde am kommenden Sonntag hoffen, mit einigen blauen Flecken aber dennoch als Sieger aus dem Ring zu gehen.

Allerdings ist die derzeitige absolute Mehrheit des Pr├Ąsidentenlagers in der Nationalversammlung in Gefahr. Nach den Prognosen k├Ânnte das Macron-Lager auf 255 bis 310 der 577 Sitze in der Nationalversammlung kommen. Mindestens 289 Sitze sind f├╝r die absolute Mehrheit n├Âtig. F├╝r das Linksb├╝ndnis werden trotz des spektakul├Ąren Erfolgs nur 150 bis 210 Sitze vorhergesagt. Verliert Macron die absolute Mehrheit, m├╝sste er regelm├Ą├čig auf Stimmenfang bei Mitte-Links und Mitte-rechts gehen und sich auf deutlich mehr Kompromisse einlassen.