Der Ausschuss k├╝ndigte an, bei der Sitzung an diesem Montag werde unter anderen Trumps fr├╝herer Wahlkampfmanager William Stepien aussagen. Das Gremium kommt in Washington zu seiner zweiten ├Âffentlichen Anh├Ârung zusammen. Dabei will es aufzeigen, dass sich Trump und seine Berater v├Âllig im Klaren gewesen seien ├╝ber ihre Niederlage bei der Wahl 2020 gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden - und dennoch an den Betrugsbehauptungen festgehalten h├Ątten.