Großbritannien: Änderungen am Nordirland-Protokoll nehmen erste Hürde

Änderungen am Nordirland-Protokoll nehmen erste Hürde

Im Streit mit der EU wehrt sich Gro├čbritannien gegen selbst ausgehandelte Zollkontrollen. Gespr├Ąche ├╝ber die umstrittene ├änderung gehen in die n├Ąchste Phase.

Die geplanten einseitigen ├änderungen am Nordirland-Protokoll haben im britischen Parlament eine erste H├╝rde genommen. Bei einer Abstimmung im Unterhaus erhielt der umstrittene Gesetzestext am Montagabend eine Mehrheit von 295 zu 221 Stimmen. Die Beratungen ├╝ber die Vorlage k├Ânnen damit in die n├Ąchste Phase gehen.