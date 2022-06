Russland nimmt einen der letzten freien Oppositionellen fest

Der Kommunalpolitiker Ilja Jaschin verurteilt den russischen Angriffskrieg ÔÇô nun wurde er festgenommen. Sein Anwalt erwartet das Urteil bereits am Dienstag.

Die russische Polizei hat einen der letzten sich noch in Freiheit befindenden Oppositionellen festgenommen. Ilja Jaschin wurde in Moskau festgenommen, wie sein Anwalt Wadim Prochorow am Dienstag im Online-Netzwerk Facebook mitteilte. "Nach den mir vorliegenden Informationen wird er des Ungehorsams gegen├╝ber polizeilichen Anordnungen beschuldigt", schrieb er weiter ÔÇô ein Vergehen, das mit 15 Tagen Gef├Ąngnis bestraft werden kann. Prochorow wies darauf hin, dass er seinen Mandanten nicht sehen durfte.