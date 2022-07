Au├čenministerin Liz Truss

Die 46-J├Ąhrige gilt als Liebling der konservativen Basis. In Johnsons Regierung war sie zun├Ąchst zwei Jahre lang Au├čenhandelsministerin, bevor die ├╝berzeugte Brexit-Bef├╝rworterin zur Au├čenministerin berufen wurde. Seit vergangenem Jahr vertritt sie zudem als Chef-Unterh├Ąndlerin in Br├╝ssel britische Positionen. Ihr ├Âffentliches Image pflegt Truss sorgf├Ąltig: Vergangenes Jahr lie├č sie sich in einem Panzer ablichten, was an ein bekanntes Bild von Gro├čbritanniens erster Premierministerin, Margaret Thatcher, erinnert.