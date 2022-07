"In diesem Chaos ist alles möglich"

Johnson ├Ąndert Hochzeitspl├Ąne

Die Zukunft Gro├čbritanniens ist somit aktuell eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Wenigstens eine konnte am Freitag aus dem Weg ger├Ąumt werden. Der britische "Mirror" hatte spekuliert, dass Johnson an seinem Amt festhalten k├Ânnte, weil er am 30. Juli seine Hochzeit auf dem Landsitz der Premierministers Chequers feiern wolle. Er und seine Frau Carrie sind seit Mai 2021 verheiratet, konnten damals aber aufgrund der Corona-Regeln nur mit wenigen G├Ąsten feiern. Tr├Ąte Johnson vor der geplanten Feier zur├╝ck, m├╝sste er diese absagen, hie├č es.

Am Freitag berichteten dann jedoch mehrere Medien ├╝bereinstimmend, die Feier solle an einem anderen Ort stattfinden. Sollten seine Hochzeitspl├Ąne wirklich eine Rolle gespielt haben, w├Ąre nun der Weg f├╝r Johnson frei, auch als Premier sofort zur├╝ckzutreten. So oder so fordert Politologe Anthony Glees: "In den n├Ąchsten Tagen muss diese Sache entschieden werden: Entweder er bleibt, oder er geht." Die H├Ąngepartie m├╝sse beendet werden.