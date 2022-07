Biden wehrt sich gegen Kritik

US-Pr├Ąsident Joe Biden hat Kritik an seinem bevorstehenden Besuch in Saudi-Arabien zur├╝ckgewiesen. "Ich wei├č, dass viele mit meiner Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu reisen, nicht einverstanden sind", schrieb Biden in einem am Samstag ver├Âffentlichten Gastbeitrag f├╝r die "Washington Post". Er werde sich darum bem├╝hen, die "strategische Partnerschaft" mit Riad zu st├Ąrken und dabei gleichzeitig "den grundlegenden amerikanischen Werten" treu zu bleiben.